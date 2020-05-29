Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın evinde

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Eylül 2005'te boşanmıştı. 15 yıl önce evililiklerini sonlandıran Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar o günden bu güne her ay düzenli olarak bir araya geldi. Hülya Avşar, evinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın fotoğraf çektiği anda Kaya Çilingiroğlu’nun kitap okuduğu gözlendi.(Kaynak: posta.com.tr)