Kaza sonrası ilk açıklama: "Bizi, Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu"

Alişan: "Sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri”

Alişan ailesiyle birlikte kaza yaptı!

Buse Varol, sosyal medya hesabından duygularını yazdı:"Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi🙏🏼 inanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz🙏🏼 Ne kadar şükretsem de az kalır.. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim🙏🏼 Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun❤️"