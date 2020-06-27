Kazayla ilgili açıklama yapan Alişan isyan etti: "Bunu bile dalga konusu yaparak..."

Ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen Alişan isyan etti. Sosyal medyada bu konunun alay konusu yapılmasından dert yanan şarkıcı Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:'Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime, 'Aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığı hâlâ bilmiyoruz. Dün ustalara sordum, muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim.Hız sınırına gelirsek... Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 KM yazıyordu ibrede. 150 KM hız diye bir şey yazmıyordu raporda. Ayrıca fren izledi dediğiniz gibi fren değil, araba taklı attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi, o izler muhtemelen o...Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim...Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık...Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan,beladan gözden korusun..."