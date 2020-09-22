Kefaret'in kadrosuna o da katıldı!

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan “Kefaret” kod adlı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Yurdaer Okur katıldı.Çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak dizide Yurdaer Okur, başarılı bir cerrah olan Ahmet karakterine hayat verecek, Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.“Kefaret”, yakında FOX’ta.