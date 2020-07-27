Kemal Doğulu’nun yeni şarkısı kasma ve klibi yayında!

Yapımcılığını Kadir Doğulu’nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar’a, düzenlemesi Semih Gönder’e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışmasının klibi ise Aslıhan Altındağ yönetmenliğinde çekildi.İlk dinleyişte müzikseverleri etkisi altına alan şarkı; güçlü sözleri ve müziğiyle bu yazın hitlerinden olma konusunda iddialı.Kemal Doğulu, Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği ve sosyal medyada en çok aranan şarkı olan Kasma ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Uzun zaman sonra inandığım ve sevdiğim ilk şarkı. İnsanların da beğeneceğini umuyorum ki gidişat o yönde.”Kasma ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında!Yağmur yağmur üstüneGelmeyin bu aralar üstümeÇek şu karabulutları üstüme yağmaZorlama dengemi bozmaBüyüsü bozuldu zamanlaAnlaÇek şu karabulutları üstüme yağmaZorlama dengemi bozmaBüyüsü bozuldu zamanlaKasmaAşk baki kalmıyor ki zaten vay beBilerek bir birimize boyun eğdikAkıl kar etmiyor ki bazen neredeGiderek bir birimize yenildik