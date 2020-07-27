Kemal Doğulu’nun yeni şarkısı kasma ve klibi yayında!

Kemal Doğulu, yaklaşık 3 yıl aradan sonra 'Kasma' isimli yeni şarkısı ve klibini Alim Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

27.07.2020 12:51 Kültür-Sanat

Kemal Doğulu’nun yeni şarkısı kasma ve klibi yayında! Yapımcılığını Kadir Doğulu’nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar’a, düzenlemesi Semih Gönder’e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışmasının klibi ise Aslıhan Altındağ yönetmenliğinde çekildi.

İlk dinleyişte müzikseverleri etkisi altına alan şarkı; güçlü sözleri ve müziğiyle bu yazın hitlerinden olma konusunda iddialı.

Uzun zaman sonra sevdiğim ilk şarkı!

Kemal Doğulu, Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği ve sosyal medyada en çok aranan şarkı olan Kasma ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Uzun zaman sonra inandığım ve sevdiğim ilk şarkı. İnsanların da beğeneceğini umuyorum ki gidişat o yönde.”

Kasma ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında!


Kemal Doğulu - Kasma

Şarkı Sözleri:

Yağmur yağmur üstüne

Gelmeyin bu aralar üstüme



Çek şu karabulutları üstüme yağma

Zorlama dengemi bozma

Büyüsü bozuldu zamanla

Anla

Çek şu karabulutları üstüme yağma

Zorlama dengemi bozma

Büyüsü bozuldu zamanla

Kasma

Aşk baki kalmıyor ki zaten vay be

Bilerek bir birimize boyun eğdik

Akıl kar etmiyor ki bazen nerede

Giderek bir birimize yenildik
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: