Kenan Doğulu ile Beren Saat çatışmanın ortasında kaldı!

Magazin - 23 Aralık 2016 10:12

Mekan çıkışında ise hiç karşılaşmak istemedikleri bir durumun ortasında kaldılar. Çıkışta valenin otomobillerini getirmesini bekleyen çift aniden iki araçtan inen kişilerin birbirine silah çekmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Görevliler ünlü çifti hızla yeniden mekana soktu. Beren Saat yaşadığı korku sebebiyle titreme krizine girdi. Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekileri araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evinin yolunu tuttu.