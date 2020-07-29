Kenan Doğulu: "Okyanus kalpli sevgilim..."

Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım!

Beren Saat'in ardından eşi Kenan Doğulu'dan da 6. evlilik yıldönümleri için paylaşım geldi. Pop yıldızı duygularını şöyle dile getirdi:"Katlanarak büyüyen sevgim, saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler, sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim. Can kenarında yerin hep sevda yanı."