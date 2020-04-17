Kenan Doğulu’nun, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren insanlara moral olması için yazdığı ‘Bizimdir’ parçasının klibi yayınlandı. Klipte pek çok ünlü isim yer aldı. Bu isimlerden biri de Doğulu'nun eşi Beren Saat'ti.
Üç ay süren klibin çekimlerinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok isim, ayrı ayrı kamera karşısına geçti.
Kenan Doğulu'nun klibinde Beren Saat sürprizi!
Kenan Doğulu, klibinde sanat dünyasından ünlü isimlerle bir araya geldiği yeni şarkısı ‘Bizimdir’ ile tüm Türk halkına moral desteği verdi. Klipte şarkıcının eşi Beren Saat de rol adlı.
17.04.2020 20:15 Magazin