Kenan Doğulu'ya "Beren Saat hamile mi?" diye sorulunca...

Kenan ve Ozan Doğulu kardeşler, önceki akşam erken saatte geldikleri Etiler Papermoon'da geccenin ilerleyen saatlerine kadar akşam yemeği yediler.

Magazin - 28 Aralık 2016 17:09
Kenan Doğulu'ya "Beren Saat hamile mi?" diye sorulunca...
Mekandan ayrı ayrı çıkan kardeşler kendilerini bekleyen basın mensuplarının tüm sorularını yanıtsız bıraktılar. Ozan Doğulu'dan sonra mekandan ayrılan Kenan Doğulu ise lüks spor aracının camını açarak magazin gazetecilerine selam verdi. Kenan Doğulu, gazetecilerin ısrarla "hamilelik" iddialarını sorması üzerine ''Herkese iyi seneler olsun arkadaşlar'' diyerek evinin yolunu tuttu.

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