Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"

Dizi - 21 Aralık 2016 09:57

Magazin muhabirleri ile kısa bir sohbet eden yakışıklı oyuncuya "Siz ekranlarda yoksunuz ama hangi dizileri takip ediyorsunuz?" diye soruldu. Kenan İmirzalıoğlu bu soruya "İçerde" yanıtı verdi. “İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor." dedi.