Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"

Sinem Kobal ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlara ara veren Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Dizi - 21 Aralık 2016 09:57
Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"
Magazin muhabirleri ile kısa bir sohbet eden yakışıklı oyuncuya "Siz ekranlarda yoksunuz ama hangi dizileri takip ediyorsunuz?" diye soruldu. Kenan İmirzalıoğlu bu soruya "İçerde" yanıtı verdi. “İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor." dedi.

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