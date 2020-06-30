Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: "İyi ki doğdun sevgilim!"
Oyuncu, “Süreç heyecanlı geçiyor. Mümkün olduğu kadar annemizin keyfini yerine getirmeye çalışıyoruz. Az da kaldı, yarısı gitti. Çoğu gitti, azı kaldı. Bakalım, Allah’tan inşallah, sağlıklı, sıhhatli kucağımıza almayı nasip etsin” diye konuştu.
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