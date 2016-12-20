Kenan'ın Sinem isteği!

Kenan İmirzalıoğlu da “İçerde”yle ilgili olumlu yorumlar yaptı.

Magazin - 21 Aralık 2016 07:00
Kenan'ın Sinem isteği!
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin paylaştığı “İçerde” dizisine ünlü isimlerden övgüler gelmeye devam ediyor. Yasemin Özilhan’ın dizinin hayranı olduğunu açıklamasının ardından Kenan İmirzalıoğlu da “İçerde”yle ilgili olumlu yorumlar yaptı.

Sinem Kobal: Evliliğimize saygı duyun

Sinem Kobal: Evliliğimize saygı duyun



Önceki gün Bebek’te görüntülenen İmirzalıoğlu, “İçerde dizisini yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje, hikaye de güzel akıyor” dedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek krizi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek krizi



İleride eşi Sinem Kobal ile aynı projede yer almak isteyip istemediği yönündeki sorulara ise oyuncu, “Neden olmasın? Sinem ile aynı projede yer almak isterim” yanıtını verdi.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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