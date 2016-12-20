Kenan'ın Sinem isteği!
Kenan İmirzalıoğlu da “İçerde”yle ilgili olumlu yorumlar yaptı.
Magazin - 21 Aralık 2016 07:00
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin paylaştığı “İçerde” dizisine ünlü isimlerden övgüler gelmeye devam ediyor. Yasemin Özilhan’ın dizinin hayranı olduğunu açıklamasının ardından Kenan İmirzalıoğlu da “İçerde”yle ilgili olumlu yorumlar yaptı.
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Önceki gün Bebek’te görüntülenen İmirzalıoğlu, “İçerde dizisini yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje, hikaye de güzel akıyor” dedi.
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İleride eşi Sinem Kobal ile aynı projede yer almak isteyip istemediği yönündeki sorulara ise oyuncu, “Neden olmasın? Sinem ile aynı projede yer almak isterim” yanıtını verdi.
Kaynak:hurriyet.com.tr
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