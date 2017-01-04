Kerem Bürsin içini döktü

"Sizinle dürüst olmak istiyorum, tamamen filitresiz… Bana dün sorsaydınız nasılsın Kerem diye, size üzgün olduğumu söylerdim, kalbim sıkışıyor derdim... Yeni yıla böyle vahşi bir saldırı ile girmek ve herkesin yaşadığı büyük acı, sonunda hüzüne büründürdü herşeyi... Bu resim bana dün geldi, paylaşmak veya paylaşmamak arasında kaldım… İster istemez düşünüyorsun, ben böyle hissederken, bu saldırının acısı bu kadar tazeyken neden paylaşayım....
Sonra resime bir daha baktım ve bu hikayenin neyi temsil ettigini gördüm resimde… Zorluklardan geçmek, kendin en yalnız hissettiğin anda bile mucadele etmek, sevmeyi bir daha öğrenmek, inanmak, dizlerinin üstüne düşsen bile yılmamak, ama herşeye rağmen ayağa kalkmak, çünkü sana yakışan o zaten... Ve açıkçası motive oldum... Bunu bu nedenle paylaşmak istedim. Belki bir motivasyonu olur sizede. Şimdi bu akşam kapınızı çalacağız ve izninizle bir kaç saatinizi alıp size bu resmin temsil ettiği hikayeyi anlatacağız...Sevmezseniz, it’s ok.. sıkıntı yok, ama severseniz o zaman sizi yanlız bırakmayacağız ve hikayemizle, evinize gelmeye devam edeceğiz. İyi seyirler... Sevgiler. #buşehirarkandangelecek"
İşte o paylaşım;