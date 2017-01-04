Kerem Bürsin içini döktü

Dizi - 04 Ocak 2017 20:00

"Şeref Meselesi" ardından 2 yıl ekranlara ara veren Kerem Bürsin, bu akşam yayın hayatına başlayacak "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, dizinin başlama saatine saatler kala Instagram hesabından kendi fotoğrafının bulunduğu diziye ait bir tanıtım görseli paylaştı. Yakışıklı oyuncu, paylaşımın altına uzun bir mesaj ekleyerek yılbaşı geccesi Reina'da yaşanan terör saldırıyla ilgili duygularını da bu yazıda yer verdi. Saldırının ardından bötle bir fotoğraf paylaşmakta kararsız kaldığını belirten Bürsin, daha sonra neden paylaşma kararı aldığını şu sözlerle anlattı;"Sizinle dürüst olmak istiyorum, tamamen filitresiz… Bana dün sorsaydınız nasılsın Kerem diye, size üzgün olduğumu söylerdim, kalbim sıkışıyor derdim... Yeni yıla böyle vahşi bir saldırı ile girmek ve herkesin yaşadığı büyük acı, sonunda hüzüne büründürdü herşeyi... Bu resim bana dün geldi, paylaşmak veya paylaşmamak arasında kaldım… İster istemez düşünüyorsun, ben böyle hissederken, bu saldırının acısı bu kadar tazeyken neden paylaşayım....Sonra resime bir daha baktım ve bu hikayenin neyi temsil ettigini gördüm resimde… Zorluklardan geçmek, kendin en yalnız hissettiğin anda bile mucadele etmek, sevmeyi bir daha öğrenmek, inanmak, dizlerinin üstüne düşsen bile yılmamak, ama herşeye rağmen ayağa kalkmak, çünkü sana yakışan o zaten... Ve açıkçası motive oldum... Bunu bu nedenle paylaşmak istedim. Belki bir motivasyonu olur sizede. Şimdi bu akşam kapınızı çalacağız ve izninizle bir kaç saatinizi alıp size bu resmin temsil ettiği hikayeyi anlatacağız...Sevmezseniz, it’s ok.. sıkıntı yok, ama severseniz o zaman sizi yanlız bırakmayacağız ve hikayemizle, evinize gelmeye devam edeceğiz. İyi seyirler... Sevgiler. #buşehirarkandangelecek"