Kerem Bürsin ile Hande Erçel'li dizinin kadrosuna yeni oyuncu

MF Yapım'ın FOX için hazırladığı Sen Çal Kapımı kod adlı yeni dizisinin kadrosu tamamlandı. Kerem Bürsin (Serkan) ile Hande Erçel'in (Eda) başrolünü oynadığı dizide Evrim Doğan (Ayfer), Bige Önal (Selin), Elçin Afacan (Melek), Melisa Döngel (Ceren), Anıl İlter (Engin) ve Neslihan Yeldan (Aydan) rol alacak. Ekibe son olarak Ferit karakteriyle Çağrı Çıtanak katıldı.Çekimleri bayram sonrası başlayacak olan dizide Serkan'ın düşmanı Kaan karakterini canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı. Ender Mıhlar'ın yöneteceği diziyi Ayşe Üner Kutlu yazıyor. (Kaynak: https://www.tv100.com/)