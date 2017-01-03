Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın tercihi Kanlıca

Uzun zamandır ev arayan genç aşıklar Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın nereye taşınacakları belli oldu.

Dedikodu - 03 Ocak 2017 13:00
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın tercihi Kanlıca
Yeni yılda yeni dizileriyle ekranlara dönmeye hazırlanan genç çift Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya sonunda kendilerine ev buldu.

Uzun zamandır Boğaz'da ev arayan ve hatta Şahan Gökbakar'ın Rumelihisarı'ndaki evini gezen ama beğenmeyen Kerem Bürsinve Serenay Sarıkaya çifti, Kanlıca’ya taşınma kararı aldı.

Uzun süredir ev arayışlarını sürdüren çiftten güzel oyuncu, Kanlıca semtini çok beğendi. Serenay Sarıkaya'nın, yılbaşı tatilinden sonra beğendiği evleri sevgilisi Kerem Bürsin'e göstereceği öğrenildi.

Genç oyuncular, Kanlıca'ya taşınırlarsa Sezen Aksu, Ebru Gündeş ve Mustafa Ceceli gibi ünlülere de komşu olacak.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • Nikah sonrası Asena, Caner'i sildi!
  • Ayrılık nedeni ihanet mi?
  • Cem ve Ebru Şallı'nın aşk yuvası
  • Meryem Uzerli’den yılbaşı vetosu
  • 3 haftadır görüşmüyor!
  • Set kavgasında şok iddia!
  • Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Ebru Gündeş, ABD’ye uçacak
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler