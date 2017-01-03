Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın tercihi Kanlıca

Dedikodu - 03 Ocak 2017 13:00

Yeni yılda yeni dizileriyle ekranlara dönmeye hazırlanan genç çift Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya sonunda kendilerine ev buldu.Uzun zamandır Boğaz'da ev arayan ve hatta Şahan Gökbakar'ın Rumelihisarı'ndaki evini gezen ama beğenmeyen Kerem Bürsinve Serenay Sarıkaya çifti, Kanlıca’ya taşınma kararı aldı.Uzun süredir ev arayışlarını sürdüren çiftten güzel oyuncu, Kanlıca semtini çok beğendi. Serenay Sarıkaya'nın, yılbaşı tatilinden sonra beğendiği evleri sevgilisi Kerem Bürsin'e göstereceği öğrenildi.Genç oyuncular, Kanlıca'ya taşınırlarsa Sezen Aksu, Ebru Gündeş ve Mustafa Ceceli gibi ünlülere de komşu olacak.