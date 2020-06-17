Kerem Bürsin'den Aslı Turanlı'ya yakın markaj

Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin'in, son olarak Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Bürsin'in, Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı yakın markaja aldığı öğrenildi.Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Kerem Bürsin, Ata Demirer ile bir süre önce yollarını ayıran Aslı Turanlı'ya ilgi duyuyor. Sosyal medyada Turanlı'yı takip etmeyen Bürsin, ünlü sunucunun fotoğraflarını beğenerek yeni aşkın sinyallerini veriyor.(Kaynak: aksam.com.tr)