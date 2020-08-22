Setten kalan vaktini spor salonlarında geçiren Kerem Bürsin, kaslarını iyice şişirdi. Günde 6 saat boks ve cross-fit yaptığı bilinen ünlü oyuncunun son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Bürsin, Instagram hesabından kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu.
Kerem Bürsin'den kas şov! Sosyal medyayı salladı!
'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlara hızlı bir dönüş yapan oyuncu Kerem Bürsin, son günlerin popüler isimlerinden. Hande Erçel'le yakıştırılan ve magazin gündeminden düşmeyen Bürsin, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
22.08.2020 15:44 Magazin