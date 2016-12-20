Kerem yerine Serenay

Son olarak Kördüğüm dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yeni dizi "Fi Çi Pi"nin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Dizi - 20 Aralık 2016 20:30
Kerem yerine Serenay
Akilah Azra Kohen’in çok satan üçlemesi olan "Fi Çi Pi"den uyarlama dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür başrollerinde yer alacağı dizinin kadrosuna Berrak Tüzünataç ve Ozan Güven de dahil olmuştu.

Serenay ile Berrak aynı dizide!

Serenay ile Berrak aynı dizide!



Uyarlama diziye son olarak Saadet Işıl Aksoy'un katıldığı konuşuluyor. Aksoy, kısa süre önce Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinden gelen başrol teklifini Amerika'da yaşayan eşi Pamir Kıraner'den uzak kalmak istemediğini gerekçe göstererek reddetmişti.

Eşinden ayrı kalmaya dayanamadı

Eşinden ayrı kalmaya dayanamadı



Güzel oyuncunun o tekliften kısa bir süre sonra "Fi Çi Pi" dizisinde rol almayı kabul etmesi şaşkınlık yarattı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de

Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • 'Yüksek Sosyete'de şaşırtan final!
  • Korludağ'da yeni dönem!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"de Sarp'ın öfkesi!
  • Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
  • Set kavgasında yeni gelişme!
  • 'Vatanım Sensin'e yeni oyuncu!
  • Yeni bölümden ilk görüntüler...
  • Fahriye ve Engin'le 'Ölene Kadar'
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!