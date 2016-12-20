Kerem yerine Serenay
Son olarak Kördüğüm dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yeni dizi "Fi Çi Pi"nin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Dizi - 20 Aralık 2016 20:30
Akilah Azra Kohen’in çok satan üçlemesi olan "Fi Çi Pi"den uyarlama dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür başrollerinde yer alacağı dizinin kadrosuna Berrak Tüzünataç ve Ozan Güven de dahil olmuştu.
Serenay ile Berrak aynı dizide!
Uyarlama diziye son olarak Saadet Işıl Aksoy'un katıldığı konuşuluyor. Aksoy, kısa süre önce Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinden gelen başrol teklifini Amerika'da yaşayan eşi Pamir Kıraner'den uzak kalmak istemediğini gerekçe göstererek reddetmişti.
Eşinden ayrı kalmaya dayanamadı
Güzel oyuncunun o tekliften kısa bir süre sonra "Fi Çi Pi" dizisinde rol almayı kabul etmesi şaşkınlık yarattı.
Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de
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