Kerem yerine Serenay

Dizi - 20 Aralık 2016 20:30

Serenay ile Berrak aynı dizide!

Eşinden ayrı kalmaya dayanamadı

Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de

Akilah Azra Kohen’in çok satan üçlemesi olan "Fi Çi Pi"den uyarlama dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür başrollerinde yer alacağı dizinin kadrosuna Berrak Tüzünataç ve Ozan Güven de dahil olmuştu.Uyarlama diziye son olarak Saadet Işıl Aksoy'un katıldığı konuşuluyor. Aksoy, kısa süre önce Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinden gelen başrol teklifini Amerika'da yaşayan eşi Pamir Kıraner'den uzak kalmak istemediğini gerekçe göstererek reddetmişti.Güzel oyuncunun o tekliften kısa bir süre sonra "Fi Çi Pi" dizisinde rol almayı kabul etmesi şaşkınlık yarattı.