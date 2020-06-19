Kerimcan Durmaz'a hapis şoku!

Tepkilerin ardından Kerimcan Durmaz: "Beni önemsemeyin!"

Kerimcan Durmaz'ın kalça dansı olay oldu!

Kerimcan Durmaz'ın uyarılara rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşlarla ilgili söylediği sözler tepki çekmişti. Durmaz, "Çıkın dışarı, çıkın dışarı geberin hepiniz, hepiniz geberin! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim, gençler olarak… Defolun, geberin çıkın dışarı!” demişti. Bu sözleri nedeniyle ünlü sosyal medya fenomeni hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Durmaz’ın, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.