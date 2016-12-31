Kim Kardashian'ın popo makyajı

Dünya Magazin - 31 Aralık 2016 15:00

36 yaşındaki ünlü Amerikan TV yıldızı Kim Kardashian'ın, geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri için nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. Kırmızı halıda kusursuz bir görüntü kazanmak için sınırları zorlayan Kardashian'ın makyaj artisi Mario Dedivanovic'ın paylaştığı fotoğraf magazin basınının gündemine bomba gibi düştü.Yüzüne yaptırdığı kusursuz makyaj ile objektiflerde büyüleyici bir güzellik yakalayan Kim Kardashian, güzel bir görünüm kazanmak için tüm sınırları zorlamaya devam ediyor. Yüzünün yanı sıra vücudunun da aynı kusursuz güzellikte olmasını isteyen Kardashian'ın, bacaklarına ve poposuna da makyaj yaptırdığı bu görüntüler ile ortaya çıktı.