Ömer ve Defne Roma'ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne'nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali... Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…
Sinan'ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan'ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda'ya yarayacak gibi.
Bu bölüm Ömer'in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde...
Kiralık Aşk 66. bölüm özeti!
Kiralık Aşk'ta Ömer ve Defne, Roma’ya gitmeye karar verirler...Dizi - 23 Aralık 2016 16:30
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