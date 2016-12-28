Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Meriç Acemi yazıyor. Kiralık Aşk’ın yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
67. bölüm:
Artık her şey çok güzel. Defne ve Ömer çok mutlular. İyiden iyiye birlikte yaşama rutinleri geliştirmeye, birbirlerini tamamlamaya başladılar. Neriman çıkışını yapıyor:" Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!"
Defne, Neriman'ın dolduruşuna gelip, Ömer'in aklına evlilik fikrini sokmak için türlü oyunlara giriyor. Fakat bilmediği şey, Ömer'in aklında bunun zaten olduğu.
Diğer yandan yeni yıl heyecanı her yerde. Ev partileri, ofis kutlamaları ve tabii ki Koriş'in şahane fikri: Ömer'e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş'le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer'i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.
Ömer ve Defne, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu başkalarıyla da paylaşıyorlar. İhtiyacı olanları mutlu etmek gibi bir hediye veriyorlar kendilerine.
Finalde ise, Defne'yi bulutların üzerine çıkarak bir sürpriz var. Her şeyi hikayenin ta başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer'den başkası düşünemezdi.
'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı Kiralık Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.Dizi - 28 Aralık 2016 18:02
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