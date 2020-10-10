'Kırmızı Oda' konuşulmaya devam ediyor!

Sosyal medyada yüksek etkileşim alarak trendlerin bir numarasında yer alan ‘Kırmızı Oda', Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci olarak yine zirvede yer aldı ve cumanın en çok izlenen yapımı olmayı özelliğini sürdürdü.Altıncı bölümde Doktor Ayşe, annesinin ölümünün travmatik etkisinden kurtulamayan Osman’ın yüzünü gülümsetmeyi başardı. Öfke problemi nükseden Alya (Melisa Sözen), kendine inanmaya başlayarak tedavisinde önemli bir yol kat etti. Ceyda’yı kurtarmayı kafasına koyan Ahmet (Emre Kınay), soluğu hastanede yatan eski eşinin yanında aldı. Meliha (Evrim Alasya) ise kızının hayalinin peşinden çaresizce gidip hayati bir kararın eşiğine geldi.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği sezonun flaş dizisi ‘Kırmızı Oda’da; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 16 Ekim Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.