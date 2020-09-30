5. Bölüm Özeti:
‘Kırmızı Oda’nın beşinci bölümünde; Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=s5rZp_rrVhE&feature=youtu.be]
'Kırmızı Oda'dan bir yeni fragman daha!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ beşinci bölümü ile 25 Eylül Cuma akşamı TV8’de.
30.09.2020 12:41 Dizi Galeri