Kırmızı Oda'dan 'Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk transferi

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin ilk bölümünde ise büyük bir sürpriz var: Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı; Binnur Kaya.Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Binnur Kaya, Zeynep’in bugüne kadar hiç görmediğimiz terapistini canlandırdı. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderidir”in yönetmeni Çağrı Bayrak ile “Kırmızı Oda” dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.“Doğduğun Ev Kaderindir” yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de...