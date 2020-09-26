Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin ilk bölümünde ise büyük bir sürpriz var: Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı; Binnur Kaya.
Zeynep’in terapisti: Doktor Hanım
Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Binnur Kaya, Zeynep’in bugüne kadar hiç görmediğimiz terapistini canlandırdı. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderidir”in yönetmeni Çağrı Bayrak ile “Kırmızı Oda” dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.
“Doğduğun Ev Kaderindir” yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de...
Kırmızı Oda'dan 'Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk transferi
TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören, OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi yeni sezonuyla 30 Eylül’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor !
26.09.2020 12:02 Dizi Galeri