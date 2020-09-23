‘Kırmızı Oda’dan etkileyici fragman!

‘Kırmızı Oda’nın dördüncü bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.‘Kırmızı Oda’nın dördüncü bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik edecek.