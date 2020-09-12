'Kırmızı Oda'nın reyting başarısı!

Sosyal medyada en çok etkileşim alan dizi olarak öne çıkan ve trend listesinin zirvesine çıkan ‘Kırmızı Oda’, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci olarak Türkiye’yi ekran başına kilitlediğini kanıtladı.İlk bölümün ilgi gören karakterleri Meliha (Evrim Alasya) ve Mehmet’in (Salih Bademci) hikayelerinin devam ettiği ve geçmişlerine dair gizemlerin ortaya döküldüğü bölümün yeni karakteri, Melisa Sözen’in canlandırdığı Alya’ydı. Karakteri ve davranışlarıyla klinikteki herkesin ve Doktor Hanım’ın sabrını zorlayan Alya’nın öyküsü seyirciden büyük ilgi gördü.‘Kırmızı Oda’nın finalinin ardından yayınlanan üçüncü bölüm fragmanı ise yeni bölüm için beklentinin zirve yapmasına neden oldu.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.