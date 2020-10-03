'Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sosyal medyada yüksek etkileşim alan dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde yine birinci oldu ve cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü.Beşinci bölümde Doktor Piraye, danışanı Ahmet’in hikayesiyle kendi geçmişini hatırlarken, çocukluğunda derin çatışmalara maruz kalmış Alya iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Kızını bir yangın faciası sonucu kaybeden Meliha ise Doktor Hanım’a kalbini açarak seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.