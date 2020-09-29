'Kırmızı Oda'ya sürpriz konuk!

Ana kadrosu ve çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya beşinci bölümde Emre Kınay katılıyor.‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde pişmanlıkları ile kliniğe gelen Ahmet karakterine hayat verecek Emre Kınay, Doktor Piraye’nin danışanı olarak izleyici karşısına çıkacak.Usta oyuncu Emre Kınay, ‘Kırmızı Oda’ ve canlandırdığı Ahmet karakterini “Ahmet’in öyküsü bir pişmanlık bir vicdan azabı öyküsü. Aslında her insanın geçmişte yaşadıklarının geleceğini nasıl olumlu ya da olumsuz etkilediğinin hikayesi. ‘Kırmızı Oda’da Ahmet’in hikayesini bu kadar derinlikli bir karakter olduğu için oynamak istedim. Çünkü Ahmetlerden bu toplumda çokça var. Belki de şiddet öykülerinin bu kadar artmasında da bu geçmiş hikayelerin ağırlığı etkili. Umarım seyirci de beğenir ve izler” sözleriyle anlattı.