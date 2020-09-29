Ana kadrosu ve çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya beşinci bölümde Emre Kınay katılıyor.
‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde pişmanlıkları ile kliniğe gelen Ahmet karakterine hayat verecek Emre Kınay, Doktor Piraye’nin danışanı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Usta oyuncu Emre Kınay, ‘Kırmızı Oda’ ve canlandırdığı Ahmet karakterini “Ahmet’in öyküsü bir pişmanlık bir vicdan azabı öyküsü. Aslında her insanın geçmişte yaşadıklarının geleceğini nasıl olumlu ya da olumsuz etkilediğinin hikayesi. ‘Kırmızı Oda’da Ahmet’in hikayesini bu kadar derinlikli bir karakter olduğu için oynamak istedim. Çünkü Ahmetlerden bu toplumda çokça var. Belki de şiddet öykülerinin bu kadar artmasında da bu geçmiş hikayelerin ağırlığı etkili. Umarım seyirci de beğenir ve izler” sözleriyle anlattı.
5. bölüm fragman
'Kırmızı Oda'ya sürpriz konuk!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, sezonun en çok konuşulan dizisi olarak reytinglerin zirvesinden inmiyor.
29.09.2020 16:01 Dizi Galeri