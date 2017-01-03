Kışın kilo almamak için...

Metabolizma hızlandıran ve kilo almanızı önleyen önlemlerle kışı kilo almadan geçirin. İşte detaylar...

Sağlık - 03 Ocak 2017 10:47

Yaz mevsiminde dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz vücudumuzu kış geldiğinde kazakların altına saklıyoruz. Bu sebeple yediklerimize ve içtiklerimize daha az özen gösteriyoruz. En büyük yanlışı da burada yapıyoruz!



Kış mevsiminde fazla kilolar ile uğraşmamak için yapmanız gerekenler çok basit..



Sabahları uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı etmeniz gerekiyor. Böylelikle metabolizma hızınızı %30 oranında arttırabilirsiniz. Beslenmenizi belirli bir düzen içinde gerçekleştirmeniz çok önemli. Bu sebeple ara öğünleri de asla atlamamanız gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra günde en az 10 bardak su içmek de metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı oluyor.



Ayrıca beslenme düzeninize yeni alışkanlıklar da eklemeniz gerekiyor. Şekerli gıdalar ve hamur işlerinden olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ederiz. Hamur işi yerine sofranızda yeşil yapraklı sebzelere yer açmalısınız. Sofranızda tuzu da atmanın vakti geldi! Tuzun içinde bulunan sodyumun fazla tüketilmesi sonucunda vücut su tutuyor, bu da vücudun ödem yapmasına neden oluyor.

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