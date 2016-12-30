"Kısmetse Olur" evinde kıyamet koptu!

Dizi - 30 Aralık 2016 20:45

Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...

Hazal Babalık 'Kısmetse Olur'dan elenince gerçek haline döndü! İşte değişimi...

Kısmetse Olur'da bir büyük aşk daha bitti!

Kısmetse Olur'un bugün yayınlanan bölümünde Sibel ve Kaan'ın kavgası programa damga vurdu. Ünal ve Kaan arasında kalan gelin adayı Sibel bu kavgadan sonra yönünü tamamen Ünal'a çevirdi.Kavga ise Ünal ve Sibel'in yakınlaşmaya başlamasının ardından Kaan'ın Sibel'in yanın konuşmaya gelmesiyle başladı.Kısmetse Olur'un dün yayınlanan bölümünde Sibel ve Ünal dans etmişlerdi. İkilinin yakınlaşmasını sindiremeyen Kaan Sibel'le konuşurken bir anda hiddetlenip sesini yükseltti ve yumruğunu masaya vurdu. Sibel'de son yumruğu aralarında başlamaya çalışan ilişkiye indirdi.Kaan'ın yumruğunu masaya vurmasına çıldıran gelin adayı . "Sen hayırdır ya, kimsin? Bana hangi hakla sesini yükseltiyorsun? Masaya nasıl yumruğunu vurabiliyorsun?" diyerek tepkisini ortaya koydu.Diğer gelin adayları ise Kaan'ın tepkisini samimi bulmadı. "Bu o an vermen gereken bir tepkiydi. Düşünüp düşünüp buraya oynamaya gelmeyin" dedi.Damatlar evinden gelinler evini izleyen ve Kaan'ın Sibel'e bağırdığını gören Ünal ise çileden çıktı ve gelinler evini bastı. Kaan'ın üstüne yürüyen Ünal "Sen bu kıza nasıl bağırıyorsun" diyerek tezgahtaki tost makinesini Kaan'a fırlatmaya çalıştı ancak gelin adayları tarafından engellendi.Geçen hafta da Kaan ve Turgay arasında kalan Sibel Kaan ve Turgay'ın kavga etmesine neden olmuştu.Kaynak:posta.com.tr