Kısmetse Olur yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.30, büyük finali ise Pazar akşamı Kanal D’de..
Kısmetse Olur'da bir ilk! Elendi, aşkı buldu!
Kısmetse Olur’un bugün ekrana gelen yeni bölümüne Gökhan’ın yarışmadan elenmesi damgasını vurdu.Dizi - 04 Ocak 2017 18:00
Evde yaşanan Adnan ve Gökhan kavgası, Gökhan’ın elenmesine sebep olmuştu. Yarışmacıların oylaması sonucunda eve veda etmeye hazırlanan Gökhan bir diğer şoku da Sibel tarafından yaşadı. Sibel sürpriz bir çıkış yaparak Gökhan’a olan duygularını dile getirdi. Sibel’e talip olan Ünal ise bu durum karşısında sinirlerine hakim olamadı.
Kısmetse Olur yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.30, büyük finali ise Pazar akşamı Kanal D’de..
Kısmetse Olur yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.30, büyük finali ise Pazar akşamı Kanal D’de..
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