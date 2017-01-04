Kısmetse Olur'da bir ilk! Elendi, aşkı buldu!

Kısmetse Olur’un bugün ekrana gelen yeni bölümüne Gökhan’ın yarışmadan elenmesi damgasını vurdu.

Dizi - 04 Ocak 2017 18:00
Kısmetse Olur'da bir ilk! Elendi, aşkı buldu!
Evde yaşanan Adnan ve Gökhan kavgası, Gökhan’ın elenmesine sebep olmuştu. Yarışmacıların oylaması sonucunda eve veda etmeye hazırlanan Gökhan bir diğer şoku da Sibel tarafından yaşadı. Sibel sürpriz bir çıkış yaparak Gökhan’a olan duygularını dile getirdi. Sibel’e talip olan Ünal ise bu durum karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Kısmetse Olur yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.30, büyük finali ise Pazar akşamı Kanal D’de..

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kısmetse Olur

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İşte 2016'nın en popüler dizileri!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Selen Soyder'in yerine o isim geldi!
  • O Ses Türkiye'den müthiş anlar...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler