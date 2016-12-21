Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!

Dizi - 21 Aralık 2016 23:30

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!

Kısmetse Olur'da gelin adayları Adnan için birbirine girdi

"Kısmetse Olur"un bugün yayınlanan bölümünde Gamze ile Mehtap büyük bir gerginlik yaşadı. Gerginliğin ardından evde oylama yapıldı ve oylamada Mehtap'ın adı çıkınca Mehtap diskalifiye oldu. Giderken "Bu kadar sahtenin arasında tek gerçek olduğum için gidiyorum. Zaten kendi karakterimle burada dik durmak benim için çok zordu" dedi. Diskalifiye olan gelin adayı arkadaşlarıyla vedalaşmadan evden ayrıldı.