Kısmetse Olur'da bir büyük aşk daha bitti!

Kısmetse Olur'un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Gökhan ve Rabia, yarışmanın ilk gününden bu yana birlikteliklerini sürdürüyorlardı.

Dizi - 30 Aralık 2016 02:00
Kısmetse Olur'da bir büyük aşk daha bitti!
Gökhan'ın yaptığı jestler ve sürprizler diğer adayları da oldukça kıskandıracak türdendi... Rabia, hayatında daha önce böyle sürprizler yaşamadığını defalarca dile getirmişti... Son zamanlarda, evde yapılan sürprizler kadar tartışmalarıyla da sıkça gündeme gelmeye başlamışlardı.

Gökhan'ın soğuk tavırları Rabia'yı oldukça üzmüş, ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti... Ancak bu ayrılığa daha fazla dayanamayan Gökhan, Rabia'ya yaptırdığı kocaman bir buket çiçekle buzları eritmişti. İkili tekrar eski günlerine dönmüş, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyorlardı...


Bu süreçte Gökhan'ın ve Rabia'nın aileleri tanışmış, ikili arasından bir adım daha atılmıştı. Ancak son zamanlarda tekrar sık sık kavga eden çift bu defa barışmaya niyetli değildi. Tartışmalardan çok sıkıldığını söyleyen Gökhan, düşünceliydi...

Gökhan'ın kendinden uzaklaştığını gören Rabia ise gözyaşlarını tutamıyordu. Rabia, Gökhan'dan ayrılmak istemediğini dile getirmişti... Onunla ayrılık konuşması yapana Gökhan'a son bir kez sarılmak istemişti...


Rabia'nın bu isteğini geri çevirmeyen Gökhan ise kararlıydı! Gökhan ve Rabia aşkı artık sona yaklaşmıştı... Gökhan ise onca yaşanmışlığın ardından döktüğü gözyaşlarını daha fazla gizleyemedi... Sorunlarını bir türlü çözemeyen ikili yollarını tamamen ayırma kararı aldı. Acısını içinde yaşayan Rabia ise Gökhan'dan kalan son hediyeleri de ona iade etmek istedi. Ancak Rabia'nın bu davranışı

Gökhan'ı daha da sinirlendirdi ve Gökhan tüm eşyaları çöpe attı! Gökhan, Rabia'nın doğum gününe bile katılmayarak kararlılığını belli etmiş oldu. Bundan sonraki günlerde ne olacağı ise şimdiden merak konusu...

İşte o kareler;
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Kaynak:kanald.com.tr
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