Kısmetse Olur'da şok eleme! Gökhan ve Adnan diskalifiye mi oluyor?
Kısmetse Olur'da bugün tansiyon iyice yükseldi. Kanal D ekranlarının herkes tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen evlilik programı Kısmetse Olur'da bugün izleyicileri şoke eden dakikalar yer aldı.
Dizi - 03 Ocak 2017 20:30
Damatlar evinde yükselen tansiyonla beraber Kısmetse Olur ekibi eve müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Gökhan ve Adnan arasından yaşanan sözlü atışmalar iyice artınca prodüksiyon ekibi eve girdi. İkilinin sakinleşmesinin ardından evde korkutan siren sesleri yükseldi. Seda Akgül'ün herkesi gelinler evinde toplamasıyla beraber sirenlerin nedeni belli oldu. Peki, Kısmetse Olur'da eve Gökhan mı yoksa Adnan mı veda edecek? İşte o anlar;Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı;
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