Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Magazin - 24 Aralık 2016 08:00
Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
EVDE HUZUR YOK

İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor. Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.

Başak Dizer sessizliğini bozdu!

Başak Dizer sessizliğini bozdu!



ANNE İSTEMİYOR

İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.

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Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!

Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!



Kaynak:sabah.com.tr
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