Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

Magazin - 24 Aralık 2016 08:00

Başak Dizer sessizliğini bozdu!

Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!

İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor. Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.Kaynak:sabah.com.tr