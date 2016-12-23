Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor. Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
Başak Dizer sessizliğini bozdu!
ANNE İSTEMİYOR
İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.
Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!
Kaynak:sabah.com.tr