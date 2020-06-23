Kıvanç Tatlıtuğ deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı!

Denize olan tutkusuyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dalış takımını yenilemek için kesenin ağzını açtı. Tatlıtuğ'un 31 bin lira harcadağı ortaya çıktı.

23.06.2020 12:40 Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı! Takvim'in haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatılıtuğ, mavi tura çıkmak için sabırsızlanıyor. Ünlü oyuncu, eş Başak Dizer ile birlikte yapacağı deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı.

Kıvanç Tatlıtuğ:

Kıvanç Tatlıtuğ: "Yok ederek yaşanmıyor"



KESENİN AĞZINI AÇTI

Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı. Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.

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İŞTE YENİ EKİPMANI

Dalış bilgisayarı: 6 bin liraDalış elbisesi: 10 bin liraRegülatör: 2 bin lira15 litrelik tüp: 2 bin 500 liraPalet: 400 lira Maske: 300 liraDalış yeleği: 9 bin 500 liraAğırlık: 200 lira (Kaynak: tavim.com.tr)

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