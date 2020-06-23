Kıvanç Tatlıtuğ deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ: "Yok ederek yaşanmıyor"
KESENİN AĞZINI AÇTI
Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı. Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.
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Dalış bilgisayarı: 6 bin liraDalış elbisesi: 10 bin liraRegülatör: 2 bin lira15 litrelik tüp: 2 bin 500 liraPalet: 400 lira Maske: 300 liraDalış yeleği: 9 bin 500 liraAğırlık: 200 lira (Kaynak: tavim.com.tr)
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