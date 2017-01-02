Kıvanç Tatlıtuğ hastane çıkışı görüntülendi!

Magazin - 02 Ocak 2017 09:27

Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar sesim kısıldı, geldim. Bir sıkıntı yok iyiyim. Herkese mutlu yıllar” açıklamasını yaptı. Tatlıtuğ’un göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiği ve kontroller ile tahliller sonrası kendini iyi hissedince taburcu edildiği öğrenildi.KAYNAK: hurriyet.com.tr