Kıvanç Tatlıtuğ hastane çıkışı görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ, 31 Aralık geccesi eşi Başak Dizer’le Ulus’taki bir hastane çıkışı görüntülendi.

Magazin - 02 Ocak 2017 09:27
Kıvanç Tatlıtuğ hastane çıkışı görüntülendi!
Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar sesim kısıldı, geldim. Bir sıkıntı yok iyiyim. Herkese mutlu yıllar” açıklamasını yaptı. Tatlıtuğ’un göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiği ve kontroller ile tahliller sonrası kendini iyi hissedince taburcu edildiği öğrenildi.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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