Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının Başak Dizer kıskançlığı!

Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtup ve Başak Dizer, mutluluğu pek gözler önünde yaşamasalar da sosyal medya üzerinden zaman zaman yaptıkları paylaşım ve yorumlarla gündeme gelmeyi başarıyor.Son olarak Tatlıtuğ’un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa kalp atan Başak Dizer’e gelen yorumlar görenleri şaşkınlığa uğrattı. Dizer’in kalpli yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı, “Başak hanım tamam kocanız da, görmemiş gibi her resmin altına yorum yapmanız” şeklinde yorum yaparken, birçok kullanıcı ise “Bacım anladık senin”, “Dünyada cenneti sen yaşıyorsun Başak” gibi yorumlar yaptı.Gelen yorumları görenler ise “Tatlıtuğ hayranları Başak Dizer’i kıskanmadan edemiyor” demekten kendini alamadı.(Kaynak: sozcu.com.tr)