Kıvanç Tatlıtuğ’un vergi davasında yeni gelişme

Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının Başak Dizer kıskançlığı!

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eline gelen senaryo yok!

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmadı. Tatlıtuğ’un avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın Avukatı Filiz Karahan duruşmada hazır bulundu. Tatlıtuğ’un avukatı Doğruöz, bir önceki celsede müvekkilinin babası Erdem Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini hatırlatarak, vergi müfettişleri tarafından Erdem Tatlıtuğ’un detaylı ifadesinin alındığını, bu nedenle tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığa atılı suçla ilgili rapor hazırlanması için dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.