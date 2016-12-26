Kıvılcım Ural ateş püskürdü

Magazin - 26 Aralık 2016 23:23

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'den flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde "Duman" grubunda sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Grubun emektar bateristi Cengiz Baysal, yıllardır birlikte müzik yaptığı arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre bu ayrılık Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural yüzünden gerçekleşmiş. Baterist Cengiz Baysal’ın, Kıvılcım Ural’ın işlerine karıştığı gerekçesiyle gruptan ayrıldığı iddia edilmişti.Kıvılcım Ural, iddialarla ilgili olarak "Beni arabozucu olarak lanse etmek istiyorlar. Arabozucu değilim. Bu iddiayı ortaya atanlara dava açtım" diyerek konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı.