Kıvılcım Ural ateş püskürdü

Kıvılcım Ural, sevgilisi Kaan Tangöze'nin solisti olduğu "Duman" grubunda yaşanan ayrılığın kendisi yüzünden olduğu iddialarına sert yanıt verdi.

Magazin - 26 Aralık 2016 23:23
Kıvılcım Ural ateş püskürdü
Geçtiğimiz günlerde "Duman" grubunda sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Grubun emektar bateristi Cengiz Baysal, yıllardır birlikte müzik yaptığı arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre bu ayrılık Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural yüzünden gerçekleşmiş. Baterist Cengiz Baysal’ın, Kıvılcım Ural’ın işlerine karıştığı gerekçesiyle gruptan ayrıldığı iddia edilmişti.

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'den flaş karar!

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'den flaş karar!



Kıvılcım Ural, iddialarla ilgili olarak "Beni arabozucu olarak lanse etmek istiyorlar. Arabozucu değilim. Bu iddiayı ortaya atanlara dava açtım" diyerek konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı.
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