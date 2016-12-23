AVM'ye gelen Anne-kız mağazaları gezerek, kısa bir alışveriş keyfi yaptılar. Alışveriş sonrası ise soluğu yemek katında alan ikili, Günaydın Steak House'a geçerek keyifli bir gün geçirdiler.
Kızı ile mağazaları gezdi!
Başarılı oyuncu Ayşe Tolga, geçtiğimiz gün kızı Can Yael Eskinazi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.Alışveriş - 23 Aralık 2016 14:06
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