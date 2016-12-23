Kızı ile mağazaları gezdi!

Başarılı oyuncu Ayşe Tolga, geçtiğimiz gün kızı Can Yael Eskinazi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Alışveriş - 23 Aralık 2016 14:06
Kızı ile mağazaları gezdi!
AVM'ye gelen Anne-kız mağazaları gezerek, kısa bir alışveriş keyfi yaptılar. Alışveriş sonrası ise soluğu yemek katında alan ikili, Günaydın Steak House'a geçerek keyifli bir gün geçirdiler.

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Bağlantılar: Ayşe Tolga

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