Kızlar Serenay için toplandı
Serenay Aktaş'ın ilk kez tiyatro deneyimi yaşadığı 'Benim Neyim Eksik?' adlı tiyatro oyunu kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam ediyor.
Magazin - 27 Aralık 2016 01:15
Ünlü oyuncu ''Serkan Atar''ın yönettiği oyunun Galası 22 Aralık Perşembe günü Ortaköy Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Gecceye Serenay Aktaş damga vurdu
Serenay Aktaş'ı dostlukları bilinen ünlü oyuncu arkadaşları galada yalnız bırakmadı. Açelya Topaloğlu, Deniz Baysal, Serenay Aktaş, Sera Tokdemir, Dilşad Şimşek oyun sonunda birlikte objektiflere poz verdi.
Serkan Atar'ın yönettiği oyunda Serenay Aktaş, Serkan Atar, Erkan Çubuk, Ebru Kaymakçı, Meral Kaplan, Osman Dursun ve oyunun şarkılarını söyleyen Nur Aksoy tiyatro oyuncuları performansları ile göz doldurdu.İşte o kareler;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.