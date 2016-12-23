Kızları için alışveriş yaptı!

Melda Kosif kızları için alışveriş yaptı..

Sosyete - 23 Aralık 2016 13:38
Kızları için alışveriş yaptı!
Kosifler Group Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kosif’in eşi Melda Kosif’e Akmerkez’de rastladık. Mütevazılığı ve şıklığı ile her zaman dikkat çeken Melda Kosif, mağazaları gezerek kızları Melina ve Mayla için giyim alışverişi yaptı.

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