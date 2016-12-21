“Kocamın Nişanlısı” kahkahaya boğdu!

Kültür-Sanat - 21 Aralık 2016 10:50

Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen oyunun galasına seyircilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Başrollerini Mehmet Çepiç, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan, Aslı Kökçe ve Arzu Yanardağ gibi isimlerin paylaştığı oyunun galasına katılım oldukça renkli oldu. Salonu dolduran izleyiciler arasında Survivor yarışmasında ki takım arkadaşı Tuğba Özay’ı desteklemeye gelen Nagihan Karadere ve Semih Öztürk’de vardı. Ayrıca oyuncuları usta tiyatrocularda desteklemeye gelerek bu özel gecede yalnız bırakmadı.Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyununun konusu ise şöyle : Bir akşam Çetin bey barda tanıştığı saf kıza aşık olup nişanlanır ve evlenmek ister. Oysa Çetin, felsefe hocası Leyla ile evlidir. Leyla iki oyuncu tutup kocasını kazanmak ister. Durum iyice karışır.” Oyunun finalinde ise izleyiciyi Mehmet Çepiç ve İpek Tenolcay’ın sürpriz yakınlaşması bekliyor.Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan “Kocamın Nişanlısı” bir aile komedisi. 'Kocamın Nişanlısı' konusu ve aile bağlarıyla ilgili verdiği toplumsal mesajla hem güldürdü hem de düşündürdü. Türk sinemasına 100’den fazla eser kazandıran Sadık Şendil’in yazdığı Kocamın Nişanlısı iki saat boyunca tiyatro severleri kahkahaya boğdu. Oyun sonunda izleyiciyi selamlayan oyuncular toplumun moralini sanat etkinlikleri ile diri tutmak gerektiğini ve perdelerin daima açık olması gerektiğini söyledi.Ayrıca son dönemlerde olan olaylardan fevkalade üzüntü duyduklarını fakat perdeyi kapatmanın terör yapanların ekmeğine yağ sürmek olduğunu düşünüyoruz. Sanatla yolumuza dik bir şekilde devam etmeliyiz. Hatta bu sahnelerde sürekli birlik ve beraberliklerimizle kenetlenmeliyiz dediler.