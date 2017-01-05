Konya Akşehir'de kapalı pazar yeri çöktü!
Konya Akşehir'de pazar yerinin çatısı çöktü, yaralılar var..Yaşam - 05 Ocak 2017 10:13
Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günü kurulan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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