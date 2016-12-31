Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü''nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını açıkladı.
Ahmet Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gecce itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü" dedi. Arslan, ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de geçiş ücretinin ise 15.95 olduğunu ifade etti.
Köprü geçiş ücretlerinde indirim!
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yarından itibaren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinde indirime gidileceğini açıkladı.Yaşam - 31 Aralık 2016 12:00
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