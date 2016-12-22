CENTİLMEN CESUR!
Ekranların yeni fenomeni dizide bu hafta Tahsin'in evliliği tüm aileyi şoke ederken en büyük yarayı Sühan alacak. Annesinin hatırasını yaşatmak isteyen Sühan, Adalet'in eve yerleşmesiyle darmadağın olacak. Cesur, derinden sarsılan Sühan'ı yalnız bırakmak istemeyecek. Korludağ'dan, Nişantaşı eve geçen ikili baş başa romantik anlar geçirecekler. Cesur'un, Sühan'a adeta prensesler gibi baktığı bölüm ekran başındaki izleyenleri büyüleyecek. Sühan için her detayı incelikle düşünen, kendi elleriyle yemekler yapacak olan centilmen Cesur yeni bölümde de yine çok konuşulacak.
Ece Yörenç'in senaristliğini, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Cesur ve Güzel her Perşembe saat 20:00'da Star TV'de ekrana geliyor.
Korludağ'da yeni dönem!
Ay Yapım imzalı Cesur ve Güzel'in yeni bölümünde babası Tahsin'in, Adalet'le olan sürpriz evliliği Sühan'ı derinden sarsıyor. Yeni bölümde Sühan'ın yaralarını Cesur saracak.Dizi - 22 Aralık 2016 12:04
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