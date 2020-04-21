​Korona virüs iş kazası mı meslek hastalığı mı?

Tüm dünyada hızla yayılan Korona virüs, hayatımızı pek çok yönden değiştirdi. Üniversiteler, hatta okul öncesi eğitim kurumları bile online eğitime geçerken pek çok şirket de uzaktan çalışma modeline geçiş yaptı. Birçok hizmet internet üzerinden verilmeye başlarken doktor görüşmeleri bile online ortama taşındı. Ancak hâlâ sahada olan, işini dışarıda yapan insanlar var. Dağıtım ekipleri, market çalışanları, sağlık sektöründe hizmet verenler… Korona virüs, özellikle bu alanlarda çalışanlar için daha büyük bir risk oluşturuyor. İnsanlarla temas kurmaktan çekinilen, evlerde vakit geçirilen şu günlerde gün içinde birçok kişiyle görüşmek durumunda kalıyor ve risk altında çalışıyorlar.Çalışırken bu hastalığa yakalanma durumunda meydana gelen durum iş kazası mı meslek hastalığı mı sorusu akıllara geliyor. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine deniyor.İş kazası ise kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaya deniyor. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada veya görevli olarak başka bir yere gönderildiğinde geçen zamanda iş nedeniyle meydana gelen olaylar olarak belirtilebilir.Bu şekilde ele alındığında bir market çalışanı veya dağıtım elemanı, işlerini yaparken Korona virüse yakalanırlarsa iş kazası olarak nitelendirilebilir. Fakat çalışanın iş yeri sınırları dışında veya işe gidiş geliş sırasında gerçekleşmemiş, iş ile ilgili olmayan bir durumda virüsü kaptığı tespit edilirse bu iş kazası statüsüne girmiyor. Sağlık çalışanlarında ise durum biraz daha farklı. Hekimler, hemşireler, işleri bu hastalıkla ilgili olduğu için sağlık çalışanlarında Korona virüs görülmesi durumunda meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Tabipler birliğinin 30 Mart tarihindeki açıklamasına göre sağlık sektöründe çalışan güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb. çalışanlar için iş kazası olarak yorumlanıyor. Her durumda işverenin her türlü önlemi alması gerekiyor. Çalışanın alanının düzenli olarak dezenfekte edilmesi, sağlık kontrollerinin yapılması ve gerekli ekipmanların sağlanmış olması bekleniyor.İşverenin işçilerine karşı hukuki sorumluluğunu sağlayan poliçenin İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi olduğunu hatırlatan Erol Esentürk, Korona virüs kaynaklı işçi ölümlerinin İşveren Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinden ödemelerinin yapılabilmesi için, mahkemede işçinin işyerinden kaynaklı olarak virüse maruz kaldığının ispatı gerektiğini belirtiyor: “İşveren gerekli önlemleri almadıysa örneğin; dezenfektanların temini, konumlandırılması, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının takibi, maske ve eldiven temini ve kullandırma zorunluluğu, çalışanlara bu hastalığa karşı bilgilendirme yapılması, işçilerin periyodik muayenelerinin artırılması, iş için yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi ya da karantina süresine uyulması veya evden çalışma imkanı bulunan bir iş ise işçinin çalışma düzeninin buna göre değiştirilmesi gibi önlemleri almamış ise ve hususlar ispatlanabiliyor ise işveren sorumlu tutulabilir.Mahkeme iş kazası olarak nitelendirip işverene kusur ve hukuki sorumluluk yüklerse, mevcut poliçelerin tabi olduğu genel şartlar ve poliçe özel şartları kapsamında hasar değerlendirmesi söz konusu olabiliyor. Hekimler konusunda da önemli bir detaya değinmek gerekiyor. Bu meslek grubu için Korona virüsün meslek hastalığı olarak değerlendirildiğinden bahsetmiştik. Bu sebeple hastane poliçelerinde hekimlerin dahil olduğu İşveren Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde mutlaka Meslek Hastalığı teminatı poliçeye ek teminat olarak eklenmesi gerekir.”