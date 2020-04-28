Koronavirüs günlerinde ev kazalarına dikkat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, ev kazalarının içinde en çok düşmelerin görüldüğünü, bu düşmelerin kaygan zemin veya yüksekten düşme şeklinde olduğunu söyledi.Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden çok daha fazla evde vakit geçirmek zorunda olunduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, ev kazalarına bu anlamda daha da çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.Ev içinde olsa bile şaşırtıcı bir şekilde yüksekten düşmeye daha çok rastladıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Ev içinde en çok yüksekten düşmeler oluyor. Çarpma da aynı şekilde bir ev kazasıdır. Çarpma sonucunda da kişiler düşebiliyor. Genel olarak bakıldığında düşme iki popülasyonda çok oluyor. Bunlar; 5 -6 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaş üstünde ileri yaşta olan bireyler olarak belirtebiliriz. Yüksekten, ranzadan, merdivenden düşme olduğu gibi pencereden düşme şeklinde de olabiliyor. Özellikle çocuklarda çok rastlıyoruz. O nedenle çocukların gözetim altında olması bu tip kazaları azaltma için çok önemli. Ev içinde ise; odada, mutfakta ve banyoda düşmelere rastlıyoruz. Çift katlı evlerde de trabzanı olmayan merdivenden düşmeye de çok tanık oluyoruz. Evde geçirilen zaman içerisinde kesi sonucu kaza riski de bulunuyor. Yine burkulma ve incinmelere de rastlıyoruz. Özellikle ev hanımları büyük bir risk grubundaydı ama içinde bulunduğumuz Koronavirüs Covid 19 kapsamında tüm aile bireyleri evlerde olduğu için bu risk herkes için geçerli” diye konuştu.Çocuklar için ev kazalarını önlemede büyüklerin gözetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Yapılan araştırmalarda yaş gruplarından bağımsız olarak tüm ev kazalarında insan faktörü birinci sırada, çevresel faktörler de ikinci sırada yer alıyor. Çocuklarda en çok düşme şeklinde oluyor. Bu nedenle çeşitli önlemler alınabilir. Örneğin çok çocuklu bir ailede ranza kullanımında 6 yaştan küçük çocuklar üst bölümde yatırılmamalı. Koridor gibi çocukların evi baştan başa koşarak kat ettikleri bölümlerde yerde mümkün olduğu kadar oyuncak, eşyalar bulundurulmamalı. Pencerelerin açılıp kapanmaması ile ilgili tedbirler alınmalı, pencere yanında beşik, yatak ya da sehpa gibi bir eşya bulundurulmamalı. Pencerelerin etrafı boş olmalı. Bir diğer önemli nokta yüksekte eşya bulundurulmamalı. Ağır eşyalar yerde olmalı, omuz seviyesi üzerindeki bölümlerde asla ağır bir eşya olmamalı. Çünkü çocukların üzerine düşerek ciddi yaralanmalara neden olabilir” uyarısında bulundu.İleri yaş grubu için çevresel faktörlerin düzenlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, önerilerini şöyle sıraladı: “İleri yaş grubu için de ev kazalarına yönelik önlemlere dikkat etmek gerekiyor.İki katlı bir ev ise merdivende bir eşya asla bulundurulmamalı. Merdivenler trabzanlı olmalı. Koridor ve banyoya tutacaklar, askılar konulabilir. Zeminlerin kayganlığına da dikkat edilmeli. Eşikler sıfırlanmış olmalı. Görme sıkıntıları için ışıklandırmaya da dikkat edilmeli. Yaşlı bireyleri de gözetim altında tutmak gerekiyor. Çünkü bu düşmeler nörolojik kaynaklı olabilir. Yaşlı bireylerde daha çok kırıklara, özellikle kalça kırıklarına rastlıyoruz.Bu nedenle özellikle kadınlarda D vitamini ve Kalsiyum takviyesi elbette doktor kontrolünde mutlaka uygulanmalı. Kemik yoğunluğu da bilinmeli, takip edilmeli. Görme ve nörolojik bozukluğu veya ileri derece kemik erimesi bulunan yaşlı bireylerde kalça ve diz çevresinin, omurganın korunmasına yönelik birtakım kıyafetler de düşünülmeli. Kıyafetlerin belli bölgelerinin desteklenmesi olabilir. Basit çarpma ve düşmeler için düşünülebilir.”Ev kazalarında orta yaş grubunda daha çok kesiklerle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirilen süre ile birlikte mutfakta geçirilen süre de arttı. Bu nedenle özellikle kesiklere dikkat etmek gerekiyor. Mesela bıçaklar kesinlikle tahta veya benzeri koruyucular içinde saklanmalı. Bıçak kullanıldığında da altında mutlaka bir kesme tahtası kullanılmalı. Bunların kuru olması da parmak kesiklerini önlemek için önemlidir. Mutfakta birtakım kablolar ortadan kaldırılmalı. Mutfağa yakın bir bölgede ilk yardım çantası da bulundurulması ilk müdahale için önemlidir” dedi.